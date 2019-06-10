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Sivas'ta Aile Sağlığı Merkezi'ne tüfekli saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle ateş açıldı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) - SİVAS'ta Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne Ramazan Bayramı tatilinde pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Huzur Mahallesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iddiaya göre Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü gecesi pompalı tüfekle Kılavuz Aile Sağlığı Merkezi'ne ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 36'sı merkezin pencere, korkuluk ve duvarlarına isabet etti. Sabah merkeze gelen personel, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, merkezde inceleme yaptı. Çevrede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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