Sivas’ta Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları

Buluşmaların “Çanakkale ruhu” ile gerçekleştirilmesi için Çanakkale’de başlatıldığının altını çizen Dursun, devamında Diyarbakır, Mardin, Şırnak’ta gerçekleştirilen etkinliklerle Anadolu’da birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu kuvvetlendirmek ve pekiştirmek doğrultusunda benzer buluşmaların düzenlendiğini dile getirdi.

12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun’un katılımcılara hitabıyla başladı. Konuşmasında Anadolu Tarih ve Kültür Buluşmalarını, Anadolu’da birliği, beraberliği, kardeşliği sağlamak, kuvvetlendirmek ve pekiştirmek amacıyla düzenlediklerini belirten Bakan Yardımcısı Dursun, "Kültür dünyasının lideri olabilecek gençleri arayıp bulmak, onlarla hasbihâl etmek, birebir ilgilenmek, onlarla bilgilerimizi paylaşmak ve vakti geldiği zaman emaneti onlara devretmek için bir araya geldik." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu iş birliğiyle düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” Sivas’ta yapıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise konuşmasında Sivas’ın Millî Mücadele sürecindeki önemine değindi. Selçuklu devrinden bugüne önemli bir kültür merkezi olan Sivas’ın aynı zamanda tarih boyunca bitmek tükenmek bilmeyen mücadelelerde cephelere yiğitlerini yetiştirip gönderdiğini söyleyen Turan, "Sivas, tarihimizin ve dünya tarihinin en kutsal mücadelelerinden birisi olan Mili Mücadele’nin mayalanma yerlerinden biri olmuştur." dedi. Amerikan mandası ve İngiliz himayesi gibi önerilerin bu topraklarda reddedilmiş olmasının önemine dikkat çeken Turan, Sivas’ın Millî Mücadele için ev sahipliği yaptığı kongreyle parladığını ifade etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve çok sayıda öğrencinin katıldığı program, Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve Prof. Dr. Tufan Gündüz gibi isimlerin gençlerle bir araya gelerek Anadolu’nun tarihî ve kültürel değerlerinin ele alındığı söyleşilerle sürdü.

Etkinlik kapsamında “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı” ve “Şehir ve Tarihi Alan İncelemeleri” programı da düzenlendi.

