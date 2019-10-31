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Sivas'ta apartmanda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Yunus Emre Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki, Ertuğrul Özüker'e ait dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yanıgını fark eden apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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