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Sivas’ta araç sayısı arttı

24.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta 2020 yılının Ocak ayında 161 bin 181 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2021’in aynı ayında 166 bin 122’ye yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Sivas’ta 2020 yılının Ocak ayında 161 bin 181 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2021’in aynı ayında 166 bin 122’ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2020 yılının Ocak ayında 161 bin 181 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2021’in aynı ayında 4 bin 941 adet artarak 166 bin 122’ye yükseldi.

Sivas’ta en fazla otomobil bulunuyor

2021 sonu itibarıyla Sivas’ta trafiğe kayıtlı 166 bin 122 taşıtın 86 bin 817’sini otomobil, 33 bin 487’sini traktör, 26 bin 789’unu kamyonet, 7 bin 905’ini motosiklet, 6 bin 167’sini kamyon, 3 bin 170’ini minibüs, bin 256’sını otobüs, 531’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta 2021 Ocak’ta 3 bin 307 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 54’ünü otomobil, 81’ini minibüs, 20’sini otobüs, 522’sini kamyonet, 117’sini kamyon, 61’ini motosiklet, 8’ini özel amaçlı araçlar, 444’ünü de traktör oluşturdu.

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