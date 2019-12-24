HABER

Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 23:58 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti.

Sivas'ta, aracın çarptığı yaya öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde, bir aracın çarptığı Galip Sinan Oflaz (56), hayatını kaybetti. Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas- Kayseri karayolu Kanak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen, kamyon ya da TIR olduğu düşünülen bir araç, yolda yürüyen Galip Sinan Oflaz'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oflaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Galip Sinan Oflaz'ın cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi Bütün çalışanları ilgilendiren karar: Ertelendi
Ordu’daki orman yangınlarına müdahale sürüyorOrdu’daki orman yangınlarına müdahale sürüyor
Beyoğlu'ndaki Saınt Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendiBeyoğlu'ndaki Saınt Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Mucize Doktor'un Açelya'sı sevgilisini paylaştı! Olay oldu

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

Adana'yı sağanak vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'a karla karışık yağmur geliyor

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

Sinan Aygün, savcıya ifade verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'deki yangınları PKK üstlenmişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Kolombiya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında 9 tutuklama!

Kahramanmaraş- Göksun karayolu 'kar' nedeniyle ulaşıma kapandı! Okullar yarın tatil!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Son dakika! Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

Akit TV soruşturmasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.