Sivas'ta arazi kavgası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. tatil için Yukarı Boğazkesen köyüne geldi. Aziz S. arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı amcasının oğlu Hasan S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Aziz S, Hasan S'yi sol bacağından tabancayla yaraladı. Güler S. ile Arzu S. de demir çubukla Mehmet E'yi başından ve boynundan yaraladı.
Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat'ta yakalandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum
Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı
Eski sevgilisine ilişkiye girdiği fotoğrafı gönderdi ve…
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı
ABD'den kriz çıkaracak hamle sinyali!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Kastamonu'da nikah memuru çifti korkuttu! Bu kez roller değişti
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum