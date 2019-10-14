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Sivas'ta at çiftliği yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 01:44 | Son Güncelleme

Sivas'ta at çiftliği yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Eğriköprü Mahallesi, Maden Tetkik Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yanında bulunan bir at çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çiftliğin tamamını saran yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Çiftlikte bulunan atlar ile kümes hayvanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çiftlikteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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at çiftliği Sivas yangın

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