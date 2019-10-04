SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleştirilen "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor" kampanyası için tanıtım programı düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda, projeyi desteklediklerini belirtti.

Kadınların israf konusuna ve çevreye karşı duyarlılığının bulunduğunu aktaran Ayhan, "Belediyemiz de tatlı bir rekabet oluşturmak adına böyle bir projeyi hayata geçiriyor. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu tür güzel projelere karşı duyarsız kalmamız mümkün değil. Bizler de el birliğiyle destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise çevre kirliliğinin önlenmesi adına son 15 yıldır hükümet ve yerel yönetimler tarafından önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

En kolay temizliğin kirletmemek olduğunu, Sivas'ı temiz şehir yapmak adına ekibiyle birlikte 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti: