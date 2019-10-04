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Sivas'ta atık yağlar "altına dönüşecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 19:10 | Son Güncelleme

Belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında belediyeye en çok atık yağ teslim edenler altınla ödüllendirilecek

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projeleri kapsamında gerçekleştirilen "Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor" kampanyası için tanıtım programı düzenlendi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programda, projeyi desteklediklerini belirtti.

Kadınların israf konusuna ve çevreye karşı duyarlılığının bulunduğunu aktaran Ayhan, "Belediyemiz de tatlı bir rekabet oluşturmak adına böyle bir projeyi hayata geçiriyor. Fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu tür güzel projelere karşı duyarsız kalmamız mümkün değil. Bizler de el birliğiyle destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise çevre kirliliğinin önlenmesi adına son 15 yıldır hükümet ve yerel yönetimler tarafından önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

En kolay temizliğin kirletmemek olduğunu, Sivas'ı temiz şehir yapmak adına ekibiyle birlikte 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu toprakların bize atalarımızdan kalan bir miras olarak değil, gelecek nesillerimize bırakacağımız bir emanet olduğu şuuruyla farklı etkinliklere imza atıyoruz. İlerleyen dönemlerde anaokullarından başlamak üzere tüm eğitim kademelerinde çevre bilincini geliştirmek adına programlar yapacağız. Günümüzde kirletilen suların yüzde 25'i evimizde kullandığımız atık yağlardan kaynaklanıyor. Yaptığımız kampanyayla bu atık yağları sitelerde, okullarda ve muhtarlıklarda bulunan konteynerlere bırakabilirsiniz veya 444 58 44 numaralı çağrı merkezimizi arayarak bilgi verebilirsiniz. Ekiplerimiz evlerinizden gelip alacaklardır. Bir yarışma havasında olması için de 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne kadar en çok atık yağ teslim edenlere ödüllerimiz olacak. Birinciye 3 çeyrek altın, ikinciye 2 çeyrek altın ve üçüncüye 1 çeyrek altın hediyemiz olacak. Amacımız kadınlarımızın desteğiyle daha temiz bir çevre ve daha temiz bir Sivas olacak."

Konuşmaların ardından atık malzemelerden üretilen tarihi eser maketlerinin yer aldığı sergi gezildi. Örnek bir geri dönüşüm projesi yapan temizlik işleri müdürlüğü personeli Murat Uçar'a, Vali Ayhan ve Başkan Bilgin tarafından teşekkür belgesi ve çeyrek altın hediye edildi. Bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden temizlik personeli Musa Utuş da çeyrek altınla ödüllendirildi.

Programda, pet şişe atınca kalem veren geri dönüşüm otomatının tanıtımı yapıldı, katılımcılara çevreci bez çanta, mutfak önlüğü ve yağdanlık dağıtıldı.

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