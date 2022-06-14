HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Sivas'ta ayakkabı ve çikolata paketine gizlenmiş esrar ele geçirildi

Sivas'ta ayakkabı ve çikolata paketine gizlenmiş esrar ele geçirildi

14.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ayakkabı ve çikolata paketine gizlenmiş esrar ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde İranlı bir yolcunun valizinde, 3 kilo 120 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü Akıncılar ilçesinde durdurdu.

Jandarma ekipleri, otobüsteki yolculardan İran uyruklu R.S'nin valizinde bulunan 3 çift ayakkabı, 7 çikolata ve 3 toz içecek paketi içerisine zulalanmış 3 kilo 120 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyorHalkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor
Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştıSatın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Acı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldiAcı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Sivas Akıncılar

En Çok Okunan Haberler

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Cezaevinden çıktı, sokak ortasında öldürüldü

Cezaevinden çıktı, sokak ortasında öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.