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Sivas'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 20:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 70 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta 70 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Cihannüma Derneği İl Temsilcisi Muhammed Ali Genç, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak adına harekatı düzenlediğini belirten Genç, "Türkiye bulunduğu coğrafyanın çetin şartları dolayısıyla toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgesinde bir barış üssü olma hedefiyle hareket etmektedir." diye konuştu.

Bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşması gerektiğini vurgulayan Genç, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden, bölgeye barış ve huzur getirmeye yönelik operasyonlar devletimizin gördüğü lüzum üzerine Fırat'ın doğusuna yönelik olarak da başlatılmıştır ve halen devam etmektedir. Türkiye'nin harekattaki amacı sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, ülkemiz ve diğer ülkeler için tehdit oluşturan terör örgütlerini ortadan kaldırmak, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulümlerinden kurtarmaktır."

Programa, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bu arada, Zara ilçesinde de Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, burada yaptığı konuşmada, devlete ve orduya destek amacıyla düzenledikleri etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. İlçede kampanya düzenleyeceklerini belirten Sayın, elde edilecek gelirin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını söyledi.

Konuşmanın ardından meydana konulan yardım sandığına katılımcılar para atarak bağış yaptı.

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