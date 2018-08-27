Sivas'ta bayram tatilinde acil servis yoğunluğu

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca, Numune Hastanesi'nin acil servisine çeşitli rahatsızlıklarla 22 bin 859 kişi başvurdu.
Bayram tatilinde polikliniklerin kapalı olması, acil servislerdeki yoğunluğu arttırdı.18-26 Ağustos tarihleri arasında Sivas Numune Hastanesi acil servisine 22 bin 859 kişi müracaat etti. Hekim sayısı ve personel sayısını arttıran hastanenin acil servisinde 5 bin 604 çocuk, bin 21 kadın doğum, 16 bin 234 kişi de genel acilde tedavi gördü. Tedaviye gelenlerden 130'unu kurban keserken kendini yaralayan acemi kasaplar oluşturdu.
Hastane yönetimi, bayram tatilinde hizmetlerin aksamaması için çaba harcadıklarını belirterek, "Hiçbir aksaklığa müsaade edilmeden personellerimiz ve doktorlarımız özveri ile halkımıza hizmet verdi" ifadesini kullandı.
FOTOĞRAFLI
Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum