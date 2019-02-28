Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, para anlaşmazlığı yüzünden çıkan bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, saat 11.00 sıralarında kent merkezi Sularbaşı Mahallesi, İmam Hatip Sokak üzerindeki bir mimarlık ofisinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.A.(41), aralarında para anlaşmazlığı bulunan A.T.A.'nın (29) iş yerine gitti. İkili arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında Ş.A., yanında bulundurduğu bıçakla A.T.A.'yı vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan AT.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli Ş.A. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

