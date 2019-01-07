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Sivas'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 23:24 | Son Güncelleme

SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D.G.

Sivas'ta bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki kişi arasında çıkan kavgada karnından ve bacağından bıçaklanarak yaralanan D.G. hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise yakalandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çiçekli Mahallesi Altuntabak Caddesi üzerinde meydana geldi. D.G. (36) ile S.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.M. üzerinde bulunan bıçakla D.G.'yi karnından ve bacağından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan D.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. D.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.M. ise Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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