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Sivas'ta binlerce kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.  FETÖ'nün 3 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi.

Sivas'ta binlerce kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştu

Hüsnü Ümit AVCI- Hakan KALELİ- Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.
FETÖ'nün 3 yıl önce düzenlediği darbe girişiminin 3'üncü yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da geniş katılımlı programlar gerçekleştirildi. Gün boyu düzenlenen etkinliklerin ardından demokrasi yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak tren garından kent meydanına kadar yürüdü. Akşam saatlerinden itibaren kent meydanı trafiğe kapatılırken, binlerce kişi de kent meydanında toplandı. Halk otobüslerinin ücretsiz taşıma imkanı sunmasıyla vatandaşlar kent meydanına akın etti. Programa yaklaşık 15 bin kişi katıldı.
'O GÜN BİR MİLLİ UYANIŞ OLDU'
Programda konuşan Vali Salih Ayhan, "Yüzyıl önceki Sivaslıların asil duruşuyla inşallah hep beraber nasıl Çanakkale Destanı'nı yıldan yıla aktarıyorsak inşallah bu destanı da çocuklarımız dilden dile, nesilden nesile aktaracaklar. O gün bir milli uyanış oldu, o gün milli bir birlik oldu. Milli bir diriliş oldu. Ne zaman bu devletin Cumhurbaşkanı, hükümeti özgün milli bir politika geliştirse mutlaka ve mutlaka hesaplar başlıyor. Bugün S-400 tesadüfmü ki? 3 yıl önceki olay da tesadüf değildi. Dolayısıyla birlik olacağız, beraber olacağız, çok çalışacağız. Hiçbir şekilde bunlara prim vermeyeceğiz. Allah'a çok şükür ki, 15 Temmuz destanı bize bahşedildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Hüzünlüyüz ama bir o kadar da gururluyuz. Çünkü bu topraklara bağlanmamızı, bu topraklara sadakatimizi ve aşkımızı daha da artırdılar" dedi.
Konuşmanın ardından alana kurulan dev ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki anma etkinliğindeki yaptığı konuşma izlendi. Programda ayrıca Sivas Belediyesi Mehteran Takımı konser verdi.

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Sivas'ta binlerce kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştuSivas'ta binlerce kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştuSivas'ta binlerce kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştuSivas'ta binlerce kişi, 15 Temmuz için meydanda buluştu

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