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Sivas'ta bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

Kadının eşi, amcası ve köy muhtarı olan babası gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir kadın, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yakup köyünde muhtar A.E'nin kızı, iki çocuk annesi D.E. (36) evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yanında tabanca bulunan D.E'nin cesedi, icelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

D.E'nin babası A.E, eşi S.E. ve amcası Y.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Sivas şüpheli ölüm Yıldızeli

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