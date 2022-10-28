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Sivas'ta bir kişinin arsada ölü bulunmasına ilişkin yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

28.10.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir kişinin arsada ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

SİVAS (AA) - Alibaba Mahallesi 8. Sokak'ta, M.C'nin (43) arsada ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler M.F, M.K, B.U. ve C.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alibaba Mahallesi'nde 25 Ekim'de, bir kişinin arsada hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde M.C'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

M.C'nin, birlikte alkol aldığı şüphelilerden M.F. (53) ile arasında tartışma çıktığı, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.

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