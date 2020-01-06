HABER
  4. Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü

Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde, bitkin halde bulunan vaşak ile yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta bitkin halde bulunan anne ve yavru vaşak öldü

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesine bağlı Akçakışla köyünde, bitkin halde bulunan vaşak ile yavrusu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Akçakışla köyünde oturan Bülent Ergen ve Şaban İnan evlerinin yakının bitkin halde bir dişi vaşak ve yavrusunu buldu. İki arkadaş vaşakları beslemeye çalışarak soğuktan etkilenmemeleri için önlem aldı. Daha sonra durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Şarkışla İlçe Özel İdaresinin desteğiyle köye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede anne vaşağın öldüğünü tespit etti. Bitkin halde bulunan yavru vaşak da getirildiği ilçe merkezinde kısa süre sonra öldü. Vaşakların, ölüm nedenlerinin blirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (3)Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı (3)
Yeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılarYeni dizüstü bilgisayarlarını dev fuarda tanıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.