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Sivas’ta bulunan hasta bozkurt, ERÜ’de tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Sivas Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hasta halde bulunan bozkurt, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Sivas Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından 25 Kasım’da ormanlık alanda hasta halde bir bozkurt bulundu.

Sivas Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından hasta halde bulunan bozkurt, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Sivas Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından 25 Kasım’da ormanlık alanda hasta halde bir bozkurt bulundu. Vahşi doğada avlanarak hayatını sürdürdüğü bilinen bozkurt, görevliler tarafından hemen Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan ilk tetkiklerde hayvan, Carnivora familyasında görülen ‘Gençlik Hastalığı’na yakalandığı şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastalığının ileri aşamada olduğu belirlenen hayvanın tedavisi Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nde devam ediyor.
Hayvanın sinirsel bulgularının ön planda olduğunu ve ilerleyen zamanlarda nasıl bir tedavi uygulayacaklarını belirleyeceklerini söyleyen Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gültekin Atalan, “Yaralı olarak bize getirilen bozkurt, 25 Kasım’da Sivas’ta bulundu ve bulunduğunda genel halsizlik ve yürüyememe bulgusuyla bize getirildi. Biz de yaklaşık 5 gündür tedavisini devam ettiriyoruz. Tedavi kapsamında gerekli medikal ilaçları uyguladık, serumlarını verdik ve durumunda bir miktar düzelme var. Hala gözlem altında tutuluyor ve bir müddet daha tedavisi burada devam edecek. Biz birçok hastalıktan şüphelenmekle beraber, daha çok gençlik hastalığı ile alakalı bir bulguya rastladık. Sinirsel bulguları var, genel vücut durumunda ise toparlanmada sıkıntısı ve yürüyememe sıkıntısı olduğu için, sinirsel bulgular ön planda diyebiliriz. Bozkurtlar vahşi doğada sürüler halinde yaşarlar ve hiçbir şekilde evcilleştirilemeyen hayvanlardır. Doğada daha çok avlanmak suretiyle yaşamlarını devam ettirirler. Yaban hayatında zaman zaman bu hastalıklara rastlayabiliyoruz. Sinirsel semptomların ön sıralarda olduğu gençlik hastalığına kurtlarda dahi rastlayabiliyoruz. Irk olarak Carnivora ile aynı oldukları için bu hastalık görülebiliyor. Hayvanın hastalığı şu an ileri aşamada ve biz de sinirsel semptomların bir nebze de olsa gerilemesini bekliyoruz. İyileşme olmadığı takdirde beyninde ve bacaklarında hasar kalacaktır hayvanın. Hastalığın seyrine göre de tedavi yöntemine karar vereceğiz” dedi.

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