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Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:35 | Son Güncelleme

SİVAS'ta iki kişi arasında cadde ortasında başlayan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta iki kişi arasında cadde ortasında başlayan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Şehrin en işlek caddelerinden biri üzerinde meydana gelen olay sırasında panik yaşandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında kent merkezinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Fazlı E. (49) ile Özkan K. (35) arasında kavga çıktı. Bıçak ve silahların çekildiği kavgada Fazlı E. üzerindeki tabanca ile ateş açtı. Bıçakla ilk anda boynundan yaralanan Fazlı E.'nin açtığı ateş sonucu Özkan K. ile, o sırada kaldırımdan geçmekte olan ve seken kurşunların isabet ettiği Soner Y. (22), Murat E.(49) ve Şahin K. (69) ve Hüseyin A.(49) bacaklarından yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi bu sırada çevrede bulunan polis memurları ile bankada bulunun bir uzman çavuş yaptı. Silah sesleri ile panik yaşanan cadde üzerinde çok sayıda kişi toplandı. Olay yerine çağrılan 3 ayrı ambulansa alınan yaralılar, kent merkezinde bulunan Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında bıçakla boynundan yaralanan Fazlı E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri caddeyi dolduran kalabalığı dağıtmakta güçlük çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralıSivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralıSivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralıSivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

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