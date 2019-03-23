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Sivas'ta cami yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Suşehri ilçesinde caminin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde caminin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Akşar köyünde 1958 yılında yaptırılan caminin ahşap çatısında öğle namazı sonrası henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere köylüler bahçe hortumlarıyla müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Suşehri İtfaiye Amirliğine haber verildi.

Ekipler, iki itfaiye aracı ve bir su tankeriyle yangını güçlükle söndürdü.

Camide hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

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cami Sivas Suşehri yangın

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