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Sivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

SİVAS Valiliği himayesinde, 'Camide Ol'mak' adlı altında başlatılan proje ile çocuk ve gençler camide sabah namazını kıldı, cemaatle sohbet etti.

Sivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildi

SİVAS, (DHA)- SİVAS Valiliği himayesinde, 'Camide Ol'mak' adlı altında başlatılan proje ile çocuk ve gençler camide sabah namazını kıldı, cemaatle sohbet etti.
'Camide Ol'mak' projesi kapsamında, Vali Salih Ayhan, Yeni Mahalle'deki Karainci Camisi'nde Karainci Cami Derneği Gençlik Kolları'nca sabah namazında düzenlenen programa katıldı. Vali Ayhan, çocuklar, gençler ve mahalle halkı ile bir araya geldi. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un vaazı ile başlayan program, sabah namazının kılınması ile devam etti. Namazın ardından çocukları kutlayan Vali Ayhan, cemaat ile sohbet etti. İl Müftülüğünün çorba ikram ettiği programda konuşan Vali Salih Ayhan, çocukların ve gençlerin camiye severek gelmeleri için ailelere, büyüklere ve cami imamlarına büyük görevler düştüğünü söyledi.
Öğrencilerin camiye ve okula koşarak gelmesinin önemine vurgu yapan Vali Ayhan, "Bizim çocukluğumuz, mabedin ve mektebin gölgesinde geçerdi. Zamanla bazı değerlerimizden maalesef uzaklaştık, camilerimize yabancılaştık veya kötü niyetli insanlar tarafından, gruplar tarafından uzaklaştırıldık" dedi.
Çocukları ve gençleri camilerde görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Ayhan, "Bir tek çocuğumuzu bile heba edemeyiz. Okullarımızda eğitim ne kadar mühimse, buralardaki manevi eğitim de o kadar önemli. İnşallah buradaki görüntü bütün camilerimize örnek olacak. Bu tabloyu görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Camiler sadece ibadet yapılan yerler değil, hayata dair her şeyi öğreneceğimiz yerlerdir. Burası sizler için ilham, yaşam kaynağıdır. Toplumda en etkili ve en büyük sivil toplum kuruluşları camilerdir. Burası sizlerin mekânı olsun, mümkün oldukça buralarda bulunun, hem ibadet anlamında hem de bu mekânları güzelleştirmek anlamında üzerinize düşeni yapın. 'Camide Ol'mak' projesini bizler de yakından takip edeceğiz. Tecrübeli ve kendini iyi eğitmiş din görevlilerimizle, müftülüğümüzle çocuklarımızı camide olduracağız, camide olgunlaştıracağız inşallah" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildiSivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildiSivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildiSivas'ta 'Camide Ol'mak' projesi hayata geçirildi

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