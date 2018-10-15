Sivas'ta çaya düşen genç boğuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde balık tutarken çaya düşen kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi Merdan Ulubay (18) balık tutmak için arkadaşlarıyla Çaltı Çayı'na gitti. Ulubay, balık tutarken dengesini kaybederek suya düştü.
Bir süre sonra gözden kaybolan Ulubay için arkadaşlarının haber vermesi üzerine, olay yerine Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi.
Ekipler, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu Ulubay'ın cansız bedenini sudan çıkardı.
Ulubay'ın cenazesi, Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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