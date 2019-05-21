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Sivas’ta ’Çerkez Sürgünü’ protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Çerkez kökenli vatandaşlar Kafkasya’da yaşanan soykırım ve sürgünün 155’inci yılında yaşananları protesto etti.Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyeleri, Sivas Kafkas Kültür Platformu üyeleri ve Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Çerkez sürgünü ve soykırımının 155’inci yıldönümü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Sivas’ta yaşayan Çerkez kökenli vatandaşlar Kafkasya’da yaşanan soykırım ve sürgünün 155’inci yılında yaşananları protesto etti.
Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği üyeleri, Sivas Kafkas Kültür Platformu üyeleri ve Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri Çerkez sürgünü ve soykırımının 155’inci yıldönümü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi. 200 kişilik grup "21 Mayıs 1864’ de yaşanan Çerkez Soykırımını ve Sürgününü Unutmadık, Unutmayacağız", "Çerkez Soykırımı ve Soykırımda Ölenleri Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankartlar açtı. Grup yağan yağmura ise aldırış etmedi.
Grup adına konuşan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Altan, ”Büyük toplumsal olaylar, tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Zulme dur demenin bedeli ağırdır. Biz Çerkezler zulme dur demenin bedelini ağır ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Bizler bu soykırımdan sağ kurtulan atalarımızın evlatları olarak, bu gün şehitlerimizi ve türlü acılara maruz bırakılmış atalarımızı anmak, onların manevi huzurunda şükranlarımızı ifade etmek ve acılarımızı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Anadilimiz Çerkezcenin kaybolmaması için pozitif ayrımcılıkla Rusça karşısındaki direnci arttırılmalıdır” dedi.
Konuşmaların ardından ise soykırımda ve sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi ve yaşananlara dikkat çekmek için grup bir süre sessizce yürüdü.

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