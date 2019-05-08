Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kocasını ve kocasının ablasını öldüren kadın gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Sarıkaya köyünde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Keklik Kılıç (31), kocası Hacı Kılıç (47) ve ablası Fadik Kılıç (59) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kılıç, kocasını ahırda, görümcesini ise evin mutfağında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Hacı ve ablası Fadik Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Fadik Kılıç'ın yurt dışında yaşadığı ve bir süre önce babasının rahatsızlığı dolayısıyla köye geldiği öğrenildi.

Cinayetin ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eden Keklik Kılıç, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

