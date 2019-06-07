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Sivas'ta cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

Sivas'ta cinayet

SİVAS (AA) - Sivas'ta tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Osman Köse (30), Köklüce köyü İncesu mezrasında balık tutan babası Bayram Köse'nin aracının çamura saplandığını öğrenerek bölgeye gitti.

Yardım istemek için otomobiliyle mezra yakınlardaki kum ocağına gelen Köse, ocakta çalışan E.Y. ve O.Y'nin yanına yaklaştı.

İşçiler, kendilerine yaklaşırken aracını üzerlerine sürdüğünü öne sürdüğü Köse ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, yanında bulunan tabancayla otomobildeki Köse'ye ateş ettiği iddia edildi.

Yaralanan Köse, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

E.Y. ve O.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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cinayet Sivas

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