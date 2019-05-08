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Sivas'ta cip ile tır çarpıştı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 19:59 | Son Güncelleme

Sivas'ta cip ile tır çarpıştı: 2 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ta cip ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Mahmut G. yönetimindeki 39 BG 192 plakalı tır, Tokat-Kayseri kara yolunun Gözmen köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ünsal Gencer'in kullandığı 60 KP 700 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın ardından şarampole devrilen cipteki Gencer ile Muammer Çağlayan olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan cesetler AFAD ekiplerince çıkartılarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Mahmut G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas trafik kazası

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