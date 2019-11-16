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Sivas'ta dağ keçileri drone ile görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ta merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan Emirhan Kayalıkları'nda gezinen dağ keçisi sürüsü, havadan görüntülendi.

SİVAS'ta merkeze bağlı Emirhan köyü yakınlarında yer alan Emirhan Kayalıkları'nda gezinen dağ keçisi sürüsü, havadan görüntülendi.
Sivas merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede yer alan Yukarı Kızılırmak Jeoparkı'nın önemli doğal sit alanlarından biri olan bin 780 rakımlı Emirhan Kayalıkları'nda il protokolünün katılımıyla gezi gerçekleştirildi. Geziye Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) ve diğer doğa tutkunları katıldı. Yaklaşık 4 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından zirveye ulaşan Vali Ayhan ve beraberindekiler, doğal oluşumları yakından inceledi.
DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ
Gezi sırasında drone ile yapılan çekimler sırasında kayalıklarda gezinen dağ keçisi sürüsü drone kamerasına yansıdı. Kayalıklarda bir süre gezinen dağ keçisi sürüsü, daha sonra koşarak gözden kayboldu.

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