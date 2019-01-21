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Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 11:44 | Son Güncelleme

SİVAS'ta demirci Birol Kuş (41), kısa sürede ısınan ve hem yemek pişirilen hem de çay yapılabilen semaver üretti.

Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta demirci Birol Kuş (41), kısa sürede ısınan ve hem yemek pişirilen hem de çay yapılabilen semaver üretti.
Demircilerardı Mahallesi'ndeki küçük sanayi sitesinde demircilik yapan evli ve 4 çocuk babası Birol Kuş, boş zamanlarında farklı çalışmaya imza atarak, profil malzemeyle pratik semaver yaptı. Kısa sürede ısınan semaverde hem yemek hem de çay yapılabiliyor. Kuş, 100 liraya mal ettiği, odun ve mangal kömürü ile kullanılan semaveri 130 liradan satışa sundu. Seri üretime geçmek istediğini belirten Birol Kuş, talep olması halinde semaveri daha da geliştireceğini söyledi.
'15-20 DAKİKADA YEMEĞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ'
Birol Kuş, 6 ay önce dükkanda işlerin az olduğu zamanları değerlendirmek için profil malzemeden mini sobayı andıran tasarım yaptığını ve üzerinde yemek pişirdiğini belirterek, "Bildiğimiz semaverlerde sadece çay suyu kaynatılıyor. Ama bizim yaptığımız semaverde yemeğinizi de yapabilirsiniz, mangalınızı da yapabilirsiniz, çayınızı da demleyebilirsiniz. Komple profil olduğundan dolayı maliyeti biraz yüksek oldu. Türkiye'de buna benzer bir şey yapılmadı ise patentini alacağım" dedi. Kuş, "Seri üretimde ürünü biraz daha geliştireceğiz. Bu semaverde ateş hemen ısınma sağlıyor. Yani 15-20 dakikada yemeğinizi yapıp, çayınızı demleyebilirsiniz" diye konuştu.

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Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'Sivas'ta demir ustasından 'pratik semaver'

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