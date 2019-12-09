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Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Sivas'ta demir yolunda iş makinesiyle mobil araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta demir yolunda iş makinesi ile mobil aracın çarpışması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Divriği ilçesinde demir yolunda bakım ve onarım yapan iş makinesi ile personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 işçi, Divriği Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.T. (42) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

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1 ölü 4 yaralı Sivas tren kazası

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