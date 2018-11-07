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Sivas'ta deprem ve yangın tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.  Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bulunan Ahmet Eyce Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Sivas'ta deprem ve yangın tatbikatı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.
Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bulunan Ahmet Eyce Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği, Altınyayla deliler fayı uzantısı olan Ekincioğlu Köyü merkez üssü olmak üzere 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması ardından AFAD, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve gönüllü kurtarma derneklerinin ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, yıkılan binaların altında kalan yaralıları bulundukları yerlerden çıkartarak hastanelere sevk etti. Ardından itfaiye ekipleri olası yangında nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok deprem riski taşıyan ülkesi olduğunu söyleyerek, "Sivas'a baktığımız zaman kuzey ilçelerimiz olan Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar ilçelerimiz Türkiye'nin en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Doğanşar ve İmranlı ilçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman 16 ilçesi olan Sivas'ın 6 ilçesi birinci derece risk altındadır. Bunun dışında ilimiz sınırları içerisinde irili ufaklı fay hatları bulunmaktadır. Tatbikatımızın amacı Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hazırlanan Sivas İl Afet Müdahale Planı'nın denemesi ve eğer varsa eksik ve aksak yönlerinin geliştirilmesi, afetler öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları öncelik sırasına göre yürütmektir" diye konuştu.

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Sivas'ta deprem ve yangın tatbikatıSivas'ta deprem ve yangın tatbikatıSivas'ta deprem ve yangın tatbikatıSivas'ta deprem ve yangın tatbikatı

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