HABER

Sivas'ta deprem ve yangın tatbikatı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bulunan Ahmet Eyce Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikata, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Senaryo gereği, Altınyayla deliler fayı uzantısı olan Ekincioğlu Köyü merkez üssü olmak üzere 6,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması ardından AFAD, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve gönüllü kurtarma derneklerinin ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, yıkılan binaların altında kalan yaralıları bulundukları yerlerden çıkartarak hastanelere sevk etti. Ardından itfaiye ekipleri olası yangında nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok deprem riski taşıyan ülkesi olduğunu söyleyerek, "Sivas'a baktığımız zaman kuzey ilçelerimiz olan Gölova, Akıncılar, Suşehri, Koyulhisar ilçelerimiz Türkiye'nin en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunmaktadır. Doğanşar ve İmranlı ilçelerimizi de buna dahil ettiğimiz zaman 16 ilçesi olan Sivas'ın 6 ilçesi birinci derece risk altındadır. Bunun dışında ilimiz sınırları içerisinde irili ufaklı fay hatları bulunmaktadır. Tatbikatımızın amacı Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hazırlanan Sivas İl Afet Müdahale Planı'nın denemesi ve eğer varsa eksik ve aksak yönlerinin geliştirilmesi, afetler öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaları öncelik sırasına göre yürütmektir" diye konuştu.

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itiraflarıSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Eşiyle tartışan kadın, kendisini balkondan attıEşiyle tartışan kadın, kendisini balkondan attı
Laminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandıLaminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!

Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Enes Batur, Kerimcan ve Danla Bilic'e dava açtılar

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kardeşini kalbinden bıçakladı! Cezayı duyunca teşekkür etti

Kardeşini kalbinden bıçakladı! Cezayı duyunca teşekkür etti

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

İzmir'de ahırdaki hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutuyorlar

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı! Eski eşi ve oğlu...

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

Kapıları ilk kez açıldı! Binlercesi orada tutuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.