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Sivas'ta, depremzedeler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

 SİVAS Belediyesi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.
Elazığ-Sivrice merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Sivas Belediyesi ayni yardım kampanyası başlattı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren depremzedelere yardım etmek isteyenler yardımların toplandığı Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına akın etti. Mont, ayakkabı ve battaniye getirenler, depremde evleri zarar gören ve sokakta kalanlar için seferber oldu. Toplanan yardımlar belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye olarak Elazığ'ın yanında olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin bize gelen yoğun talepleri neticesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına ayni yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımız yapmak istedikleri yardımları İtfaiye Müdürlüğüne getirip teslim edebilir" dedi.

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