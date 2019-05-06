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Sivas'ta Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 19:12 | Son Güncelleme

Vali Salih Ayhan, 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, makamda gerçekleştirilen törende, Şehit Uzman Çavuş Onur Alkan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker, şehit jandarma komando er Doğan Kaya ve şehit jandarma er Salih Bulut, şehit jandarma er Çetin Doğan'ın ailelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratlarını takdim etti.

Ayhan, törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerine çok şerefli ve onurlu bir belgeyi verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen belgeleri şehit ailelerine takdim ettiğini dile getiren Ayhan, "Rabbim cennetiyle muamele eylesin, sizlere de tekrar sabırlar diliyorum. Onlar hakikaten vazifelerini layıkıyla yaptılar, bu toprağa bedenleriyle canlarıyla hizmetlerini yaptılar." dedi.

Şehitlerin anısının muhafaza edilmesini isteyen Ayhan, "Asıl olan bizlerin bundan sonra onlara layık olabilmesi. Sizler bizim en hassasiyet gösterdiğimiz, en yakınlarımızsınız. Sizlerden tek isteğimiz bu manada çocuklarınızın hatıratını muhafaza etmek. Bu şerefli belgeyi bundan sonraki evlatlarına, torunlarına bu güzel mirası devredebilmeniz ve bize de bol bol dua etmeniz. Devletimiz elinden geldiğince bu manada önem gösteriyor." diye konuştu.

Vali Ayhan, Sivas'ta 350 şehit bulunduğunu dile getirerek, her şehit ailesinin kendilerindeki yerinin de ayrı olduğunu vurguladı.

Törene, şehit ailelerinin yanı sıra, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da katıldı.

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