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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

06.07.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

R.M. yönetimindeki 09 AAE 681 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Karagömlek köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan S.Ç. (55), B.Ç. (55), P.M. (30), E.M. (7) ve A.M. (5) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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