Sivas'ta, devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Kovalı mevkisinde meydana geldi. Murat Dündar yönetimindeki 28 M 5117 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Dündar ile minibüsteki 7 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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