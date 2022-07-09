Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

K.Ş. idaresindeki 52 LD 307 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu çimento fabrikası yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine ve bir ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan İ.H.A, S.D. ve G.D. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sedyeyle ambulansa taşınan yaralılardan İ.H.A'nın bir sağlık görevlisinin elini tuttuğu anlar dikkati çekti.



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