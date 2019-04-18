Sivas'ta doğal gaz zehirlenmesi şüphesi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, doğal gaz sızıntısından etkilendiği değerlendirilen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Örtülüpınar Mahallesi İhramcızade Caddesi Kongre Sokak'ta bir evde, Yusuf Emre (5) ve Nurdoğan Toy (42), Zeynep Nur (21), Ali (59), Anşa, İsmail ve Hayriye Eraslan, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sızan doğal gazdan etkilendikleri değerlendirilen 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

