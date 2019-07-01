Sivas'ta düğün konvoyundaki trafik kazası

SİVAS (AA) - Sivas'ta düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Düğün konvoyundaki otomobilin tırla çarpışması sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Berkay Köse (18), kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan Muhammed (26) ve Şeyda Köse'nin (20) tedavileri ise sürüyor.

Sivas-Erzincan çevre yolu Kılavuz kavşağında dün meydana gelen kazada, Malatya'dan Erzincan istikametine giden S.Ö. (44) idaresindeki 34 DF 5434 plakalı tır, düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobilde bulunanlardan Aliye Köse (48) olay yerinde yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

