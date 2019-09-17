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Sivas'ta "Duman-7" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 21:21 | Son Güncelleme

Sivas'ta "Duman-7" operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen operasyonda, kaçak oldukları belirtilen 338 kilogram tütün ile 675 paket sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve ilçelerde kaçak tütün ve tütün mamullerini satanlara yönelik eş zamanlı "Duman-7" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, il merkezi ile İmranlı, Şarkışla, Zara ve Suşehri ilçelerinde 338 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 675 paket kaçak sigara, 17 bin 500 boş makaron, 4 eloktronik sigara, 49 elektronik sigara likiti, 21 sigara makinesi ve 230 tütün kağıdı ele geçirildi.

Polis ekipleri, 8 iş yeri sahibine 10 bin 917 lira idari para cezası uygularken, 7 iş yeri sahibine ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yaptı.

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kaçak tütün operasyon polis Sivas

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