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Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Denizden 400 kilo metre uzaklıkta, bin 350 metre yükseklikte ki Sivas’ın Doğanşar ilçesinde deniz canlılarına ait fosiller bulundu.Sivas’ın Doğanşar ilçesi yakınlarında geçtiğimiz yıllarda meydana gelen erozyon Dünya tarihine ve Türkiye’nin coğrafi oluşumunun nasıl gerçekleştiğine ışık tutacak fosilleri ortaya çıkardı.

Denizden 400 kilo metre uzaklıkta, bin 350 metre yükseklikte ki Sivas’ın Doğanşar ilçesinde deniz canlılarına ait fosiller bulundu.
Sivas’ın Doğanşar ilçesi yakınlarında geçtiğimiz yıllarda meydana gelen erozyon Dünya tarihine ve Türkiye’nin coğrafi oluşumunun nasıl gerçekleştiğine ışık tutacak fosilleri ortaya çıkardı. Karadeniz ve Akdeniz’e yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta, bin 350 rakımlı bölgede denizlerde yaşayan canlılara ait fosiller bulundu. Yaklaşık 15 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillerden yola çıkarak geçmişte Sivas’ın okyanusun tabanında yer aldığı düşünülüyor.
15 Milyon yıl önce Sivas’ta deniz vardı
Konuyla ilgili araştırmalar yürüten Tarih Öğretmeni, Araştırmacı-Yazar Fikri Karaman, deniz canlılarına ait fosillerin, yaklaşık 15 milyon yıl önce bölgede deniz olduğunun kanıtı olduğunu belirtip, “Bulunduğumuz alanda binlerce deniz canlısı fosilleri bulunmaktadır. Bu bölgenin bilimsel araştırmalar ve gelecek nesillere taşınması açısından koruma altına alınması gerekir. Bu fosillerden yaklaşık 15 milyon yıl önce bu bölgenin deniz tabanında olduğunu anlıyoruz. Zamanla Anadolu coğrafyası yükseldi, sular çekildi ve bu fosiller buralarda kaldı. Burada balık fosilleri bulduk, deniz salyangozu fosilleri var, midye ve benzeri fosiller de bulunmaktadır. Bu bölge yaklaşık bin 350 rakımındadır. Akdeniz ve Karadeniz’e uzaklığımız ise yaklaşık 350-400 kilometredir. Bu fosillere bakarak geçmişte bu bölgenin okyanusun tabanında olduğunu düşünüyoruz. “dedi.
Karaman ayrıca fosiller üzerinde yaptığı çalışmalarına çıkarttığı kitaplarında da yer verdi.

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu

Sivas’ta Dünya tarihine ışık tutacak fosiller bulundu
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