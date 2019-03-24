HABER

Sivas'ta düştükleri kuyuda yaşamını yitiren iki kuzen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta düştükleri kuyuda yaşamını yitiren iki kuzen toprağa verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, düştükleri su kuyusunda hayatını kaybeden kuzenlerin cenazeleri toprağa verildi.

İncetaş köyünde, ailelerinin haber alamaması üzerine yapılan aramalarda su kuyusunda cesetleri bulunan amca çocukları 4 yaşındaki Hüseyin Eymen Yıldız ile 3 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri köydeki camiye getirildi.

Hiranur'un babası İsmail Yıldız ve Hüseyin Eymen'in babası Hasan Yıldız, tabutların başında gözyaşı döktü.

Cenaze törenine çocukların aileleri ve yakınlarının yanı sıra Yıldızeli Kaymakamı Süleyman Bakan ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, köy mezarlığına defnedildi.

Yıldızeli ilçesinde, köyde yaşayan amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kaybolmuş, çocukların cesedi dün bir tarlanın kenarındaki sulama amacıyla açılan kuyuda bulunmuştu.

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
3 bin motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'3 bin motosikletliden 'Şehitlere Saygı Sürüşü'
Fındık üreticisine ‘kar’ şokuFındık üreticisine ‘kar’ şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuyuda ölen çocuklar Sivas Yıldızeli

En Çok Okunan Haberler

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Kadın, çocuk ayırt etmediler! 115 kişiyi katlettiler!

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray'da sakatlık şoku

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada çalışanlar hepsi hükümlü

Burada çalışanlar hepsi hükümlü

Tüm gözler Yenikapı Mitingi'nde! Alana böyle geldi

Tüm gözler burada! Alana böyle geldi

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

YDS'ye girecek adaylar, maratoncuları aratmadı

Son dakika! Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

'Pamukkale'ye meydan okuyacak!' İşte Mardin'in 'doğa harikası'

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

Cezaevi yapılmıştı, müze oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.