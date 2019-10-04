Sivas'ta, en fazla atık yağ toplayan kadınlara çeyrek altın ödülü

Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla 'Atık Yağlarınız Altına Dönüşüyor' projesi tanıtıldı. Bugün başlatılan projede en fazla atık yağ toplayan kadınlar, çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Sivas Belediyesi'nce başlatılan projenin tanıtım toplantısı Kongre Müzesi bahçesinde yapıldı. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile protokol üyeleri ve halk katıldı. Bugün başlatılan ve 5 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek proje ile en fazla atık yağ toplayan kadınlar çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Projenin amacının çevri bilinci oluşturmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Çevremiz son yıllarda sanayi anlamında gelişmeler, nüfusumuzun hızla artması gibi nedenlerle hızla kirlenmektedir. Son 15 yılda atılan adımlarla birlikte daha çevreci bir ülke, daha çevreci bir şehir olma adına tüm kamu kurumlarımız ile birlikte çok büyük adımlar attık. Biz de Sivas Belediyesi olarak içinde yaşadığımız şehri, Türkiye'nin ve Dünya'nın en temiz şehri yapmak adına ekiplerimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.