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Sivas'ta Ermeni mezarlığında ayin

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:38 | Son Güncelleme

Sivas'ta Ermeni mezarlığında ayin

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesindeki Ermeni mezarlığında ayin düzenlendi.

İstanbul'dan Zara'ya gelen Bakırköy Zara Spor ile Bakırköy Zaralı Ermeniler Derneği üyesi 25 kişilik kafile, Kaymakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Fatih Çelik'i ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından kafiledekiler, yaklaşık 62 yıldır defin yapılmayan atalarına ait mezarlıkta Peder Zohrab Civanyan birlikteliğinde toplu cenaze ayini gerçekleştirdi. Dua ve ilahilerin okunduğu ayinde ziyaret alanı üç kez tavaf edildi.

Bakırköy Zara Spor Derneği ile Bakırköy Zaralı Ermeniler Derneği Başkan Yardımcısı Arda Çınar, ayin sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün dördüncü kez doğduğumuz topraklardayız. Zara'da doğmuş, büyümüş, hayatını kaybetmiş büyüklerimizin, atalarımızın ruhlarını şad etmek, onların ruhlarıyla buluşmak için buradayız." dedi.

Ziyaretleri geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Çınar, gençlere de bu ziyaretleri aşılayarak daha geniş katılımlarla Zara'ya gelmek istediklerini belirtti.

Kaymakam Mehmet Sayın da "Geçtiğimiz yıl ilk kez görüşme imkanı bulduğum Ermeni vatandaşlarımızla güzel sohbet ettik. Ziyaretleriyle ilçe halkının da yakın ilgisini kazandıklarından, hoşgörü ve birliktelik olgusu örnek bir hal almıştır. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Bizleri İstanbul'da yalnız bırakmayan, doğdukları topraklara da gelerek ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlarımız, her zaman bizleri onurlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

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Ayin ermeni mezarlığı Sivas

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