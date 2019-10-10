Sivas'ta, fabrika çalışanlarından Mehmetçik için dua

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş (TÜDEMSAŞ) çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Doğusu'nda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler için Fetih Suresi okuyarak, dua etti. Şehit Aileleri Derneği de harekata destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın Doğusu'nda PKK ve YPG terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Sivas'ta, TÜDEMSAŞ çalışanları fabrika içerisinde bir araya geldi. Fabrika önünde toplanan işçiler harekatta görev alan askerler için Fetih Suresi okuyarak, dua etti.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, "Dün itibariyle Türkiye sınırında Barış Pınarı Harekatı askerlerimiz tarafından başlatılmıştır. Bizde TÜDEMSAŞ olarak, onların manevi olarak yanında olduğumuzu hissetirmek için bugün burada toplanarak Fetih Suresi'ni okuduk, dualar ettik. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Bütün camilerde ordumuz için dua edildi. Biz de o sorumluluk bilinciyle TÜDEMSAŞ olarak ordumuzun yanında hissettirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. Onlara dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin, başarılı kılsın. Ülkemizin birliğine, beraberliğine kast edenlere karşı ordumuz barış koridoru oluşturmak için orada. Allah yardımcıları olsun" dedi.