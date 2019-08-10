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Sivas’ta feci kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili için Hollanda’dan memleketleri Sivas’a gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Kurban Bayramı tatili için Hollanda’dan memleketleri Sivas’a gelen gurbetçiler kaza yaptı 4 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Hayranlı köyü yakınlarında meydana geldi. B.P idaresindeki JV- 182- S plakalı otomobil Hayranlı köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Devrilen otomobil ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan B.P, T.P, F.P ve S.A yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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