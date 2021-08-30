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Sivas'ta fener alayı düzenlendi

30.08.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta fener alayı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler zaman zaman Büyük Önder'in "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayına Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Sivas Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:51
Öğle
12:38
İkindi
16:18
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Sivas Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

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