Sivas'ta fener alayı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler zaman zaman Büyük Önder'in "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

Fener alayına Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak, kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



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