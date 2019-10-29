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Sivas'ta Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:50 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi.

Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 'Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi. Dört İşletme Kavşağında toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe kadın bando takımı da eşlik etti. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada İnönü Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan araçlar da durdu. Bazı sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti. Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okumasının ardından etkinlik sona erdi.

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