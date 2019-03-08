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Sivas'ta FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

SİVAS merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 15 kişiden 12'si tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Sivas merkezli Kayseri, Erzincan, Aydın ve Gürün ile Şarkışla ilçelerinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı tespit edilen 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklanmış, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K., H.A., A.A., O.K., İ.Y., Y.A., B.Ç., .S.A., N.T., B.A., İ.A. ve R.İ. tutuklandı. B.A., İ.A., R.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'si ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Sivas'ta FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

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