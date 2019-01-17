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Sivas'ta FETÖ sanığı 4 üniversite öğrencisine hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 17:42 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 üniversite öğrencisine, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.  Sivas'ta FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Temmuz'dan sonra da örgütün hücre evlerinde kaldıkları tespit edilerek tutuklanan ve haklarında dava açılan öğrencilerle ilgili karar verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hamdi T., Bekir D., Erhan K., Mesut  V.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 üniversite öğrencisine, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Sivas'ta FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Temmuz'dan sonra da örgütün hücre evlerinde kaldıkları tespit edilerek tutuklanan ve haklarında dava açılan öğrencilerle ilgili karar verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hamdi T., Bekir D., Erhan K., Mesut V. ile avukatları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Hamdi T., Bekir D., ve Erhan K.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay ve Mesut V.'ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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