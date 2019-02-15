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Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 14:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.  Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan A.I., Y.Ö. ve R.T. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyedeSivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyedeSivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede

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